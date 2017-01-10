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Heroes Of The Storm'da Bu Haftasonu Tüm Karakterler Ücretsiz!

Heroes of the Storm

Blizzard Entertainment, bugün yaptığı duyuruda, Heroes Of The Storm'da her karakterin bu haftasonu 72 saat boyunca ücretsiz oynanabileceğini açıkladı. Şirket, haftasonu için yaptığı bu kampanyayı, yeni yıl promosyonu olarak nitelendiriyor.

Blizzard'ın biraz gecikmiş olduğunu düşünebilirsiniz ama Heroes Of The Storm için beklenen bu yenilik, haftasonunun oldukça keyifli geçeceğinin habercisi oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle her şeyin aksadığı bu dönemde, haftasonunu oyun oynayarak geçirmek hepimiz için iyi olacaktır. Üstelik, oyunun daha fazla oyuncuyu kapsamasına engel olabilecek tek yönü, Blizzard'ın kahramanların kilidini açmak için oldukça yüksek bir fiyat istemesiydi. 13 Ocak Cuma gününden 16 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek etkinlik, şirket için de oyuna daha fazla oyuncu çekmek için iyi bir fırsat oldu.

Heroes Of The Storm'da haftalık olarak değişen bir rotasyonda 10 karakter sunuluyor. Oyuncular bir kahramana kalıcı olarak erişebilmek için para ödemek durumunda kalıyorlar. Şu an oyunda toplam 60 kahraman var ve haftasonu hepsini ücretsiz oynayabileceğiz. Ayrıca, Blizzard'ın Aralık ayında Heroes Of The Storm yıllık incelemesini de sizlerle paylaşalım:

Siz bu etkinliği nasıl buldunuz?

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Heroes of the Storm
Heroes of the Storm Blizzard'ın MOBA Oyunu

Heroes of the Storm’un Yeni Karakteriyle Tanışın: Samuro

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.01.2017

Heroes Of The Storm'da Bu Haftasonu Tüm Karakterler Ücretsiz! İçin Yorum Yaz

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