Hexar.io(Android)
Bölgenizi büyütmeli ve diğer oyuncularla mücadele etmelisiniz
Hexar.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici bir kurguya sahip olan oyunda bölgenizi genişletmeye çalışıyorsunuz.
Kolay kontrollere sahip yeni bir io oyunu olan Hexar.io, eğlenerek oynayabileceğiniz ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda temel amacınız altıgen blokları çevreleyerek kendi bölgenize katmak ve en yüksek alanı elde etmek. Aynı zamanda elde ettiğiniz bölgeyi de diğer oyunculara karşı savunmanız gerekiyor. Diğer oyuncuların bölgelerini de işgal edebilir ve kendinize katabilirsiniz. Son derece bağımlılık yapıcı bir oyun olan Hexar.io, aynı zamanda arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden farklı avatarları da seçebileceğniz oyunda çok eğleniyorsunuz.
Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda avatarınızı parmağınızı ekranda gezdirerek kontrol ediyorsunuz. Diğer oyuncuların sizin bölgenizi işgal etmeye çalıştığında avatara dokunarak iptal edebiliyorsunuz. Ancak diğer oyuncuların bölgelerine dokunursanız oyun bitiyor ve yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Hexar.io oyununu mutlaka denemelisiniz.
Hexar.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- MochiBits
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