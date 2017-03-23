Hexar.io(iOS)
Bölgenizi korumaya çalışıyor ve diğer oyuncuların bölgelerini işgal edebiliyorsunuz
Hexar.io, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Çevrimiçi olarak oynanan oyunda kendini bölgenizi genişletmeye ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Sürükleyici bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Hexar.io, kendi bölgenizi genişletmeye çalıştığınız bir oyundur. Aynı zamanda yeni bir io oyunu olan Hexar.io, kolay kontrolleriyle de dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda noktadan başlayarak bölgenizi büyütüyor ve aynı zamanda diğer oyuncularla da mücadele ediyorsunuz. Bölgenizi genişletirken diğer oyuncuların bölgelerini de işgal edebiliyor, sizin bölgenize saldıranlara karşı da savunma yapabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Birbirinden farklı avatarları da seçebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.
Basit bir oynanışa ve kurguya sahip olan oyunda avatarınızı kontrol etmek için parmağınızı ekanda kaydırmanız yeterli oluyor. Online olarak oynayabileceğiniz Hexar.io'yu boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebilirsiniz.
Hexar.io oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- MochiBits
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Hexar.io Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı