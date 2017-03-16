Hiç Görülmemiş Nükleer Test Videoları Bulundu ve YouTube'a Yüklendi

195 ve 1992 yılları arasında ABD'nin 216 nükleer bomba testi yaptığı kaydedilmiş. Bunların çoğu Nevada Çölü ve Pasifik Okyanusu bölgelerinde gerçekleştirilmiş. Bu deneylerden birçoğunun film kayıtları bulundu ve sınıflandırılarak YouTube'a aktarılmaya başlandı.

Lawrence Livermore National Laboratory Nükleer Araştırma Merkezi, nükleer fizikçi ve nükleer silah uzmanı Greg Spriggs ile beraber şimdiye kadar kaydı yapılmış, ancak gün yüzüne çıkmamış tüm nükleer test görüntülerini açığa çıkarıyorlar.

Spriggs, yaklaşık olarak 10 bin kadar test kaydından 6 bin 500'üne ulaşabildiklerini ve bunlarında 4 bin 200 kadarının taranabildiğini ve bu çalışmadan da 400-500 kadarının analiz edilebildiğini söyledi.

Spriggs'e göre tüm çalışmaların tamamlanarak faydalı bir arşiv oluşturmak 2 sene kadar sürebilirmiş. Spriggs, bu tür bir çalışmaya girişmenin sebebini; her farklı nükleer test film kaydı makarasında, zamanın yazılı kaydı olmayan deneyleri hakkında birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını belirleyebilmek olarak açıklıyor. Bu çalışmayla her nükleer testin karakteristik ve birbirinden farklı özelliklerini saptayabiliyorlarmış.

Lawrence Livermore National Laboratory Nükleer Araştırma Merkezi, ve nükleer silah uzmanı Greg Spriggs YouTube üzerinde bir arşiv oluşturmaya başladılar bile. Aşağıda bu testlerden birkaç örnek bulabilirsiniz.

Nagazaki'de Kullanılan Atom Bombası İstanbul'a Atılsaydı Ne Olurdu?