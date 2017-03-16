Hidden Circle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça kolay oynanışa sahip bir oyun olarak dikkat çeken Hidden Circle'da noktaların ayna görüntülerini oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Farklı oyun modlarına sahip bir şekilde karşımıza çıkan Hidden Circle, basit oynanışı ve eğlenceli kurgusuyla dikkat çekiyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda beyaz noktaların simetrisini alarak görüntülerini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Görmeyi ve düşünmeyi tetikleyen oyunda noktaların ayna görüntüsünü alarak ilerliyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda zamana karşı da yarışabiliyorsunuz. Aynı zamanda sonsuz oyun moduyla da yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyun olan Hidden Circle'da basit ve sade görseller yer alıyor. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın. Becerilerinizi sergileyebileceğiniz Hidden Circle'ı sakın kaçırmayın.

Hidden Circle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.