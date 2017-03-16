Hidden Circle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Zevkli bir kurguya sahip olan oyunda beyaz noktaların ayna görüntülerini oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Basit oynanışa sahip bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Hidden Circle, görmeyi ve düşünmeyi tetikleyen bir oyun olarak dikkat çekiyor. Eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Hidden Circle'da beyaz noktaların ayna simetrisini almaya çalışıyor ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Hidden Circle, aynı zamanda arkadaşlarınıza meydan okumanızı da sağlıyor. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunu beğerek oynuyorsunuz. Tek parmağınızı kullanarak oynayabileceğiniz Hidden Circle'ı sakın kaçırmayın.

Hoş görselleri ve sade tasarımıyla dikkat çeken Hidden Circle, toplu taşıma araçlarında zevkle oynayabileceğiniz bir oyundur. Zaman öldürmek için tercih edebileceğiniz Hidden Circle oyununu mutlaka denemelisiniz.

Hidden Circle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.