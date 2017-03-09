Highway Getaway: Chase TV eğer heyecan dolu bir yarış tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir polis kovalamacası oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Highway Getaway: Chase TV'de polis kovalamacalarının heyecanı mobil cihazlarımıza taşınıyor. Oyunda polisten kaçan bir sürücünün yerine geçiyoruz, temel amacımız ise peşimizdeki polisleri geride bırakarak en çok aranan şöförler arasına girmek. Bu iş için trafikte en hızlı şekilde yol almamız gerekiyor.

Highway Getaway: Chase TV, kolay bir şekilde oynanıyor. Trafikte yol alırken yapmamız gereken şey aracımızı sağa ve sola doğru yönlendirerek araçlara çarpmadan ilerlemek. Highway Getaway: Chase TV bir sonsuz koşu oyununu ve bir yarış oyununu birleştiriyor. Oyunda bitmek bilmeyen bir polisten kaçış deneyimi bizi beklemekte.

Highway Getaway: Chase TV'de araç kullanırken çeşitli bonusları toplayarak geçici olarak süper hızlara çıkabiliyor ve trafikteki araçlara takılmadan ilerleyebiliyoruz. Oyunda kullanabileceğimiz 10 farklı araç seçeneğine sahibiz. Bu araçları geliştirebilmemize ve daha hızlı hale getirmemize de imkan veriliyor.

Highway Getaway: Chase TV'nin grafikleri oldukça güzel görünmekte.