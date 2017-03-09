?     Geri Bildirim
Highway Getaway: Chase TV
TamindirMobilOyunlarYarışHighway Getaway: Chase TV - Android Için Yarış Oyunu

Highway Getaway: Chase TV

Highway Getaway: Chase TV İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV

Highway Getaway: Chase TV'de trafik içinde polisten kaçıyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 20 dakika önce

Highway Getaway: Chase TV eğer heyecan dolu bir yarış tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir polis kovalamacası oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Highway Getaway: Chase TV'de polis kovalamacalarının heyecanı mobil cihazlarımıza taşınıyor. Oyunda polisten kaçan bir sürücünün yerine geçiyoruz, temel amacımız ise peşimizdeki polisleri geride bırakarak en çok aranan şöförler arasına girmek. Bu iş için trafikte en hızlı şekilde yol almamız gerekiyor.

Highway Getaway: Chase TV, kolay bir şekilde oynanıyor. Trafikte yol alırken yapmamız gereken şey aracımızı sağa ve sola doğru yönlendirerek araçlara çarpmadan ilerlemek. Highway Getaway: Chase TV bir sonsuz koşu oyununu ve bir yarış oyununu birleştiriyor. Oyunda bitmek bilmeyen bir polisten kaçış deneyimi bizi beklemekte.

Highway Getaway: Chase TV'de araç kullanırken çeşitli bonusları toplayarak geçici olarak süper hızlara çıkabiliyor ve trafikteki araçlara takılmadan ilerleyebiliyoruz. Oyunda kullanabileceğimiz 10 farklı araç seçeneğine sahibiz. Bu araçları geliştirebilmemize ve daha hızlı hale getirmemize de imkan veriliyor.

Highway Getaway: Chase TV'nin grafikleri oldukça güzel görünmekte.

Highway Getaway: Chase TV için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Vivid Games S.A.
Highway Getaway: Chase TV QR Kodu Okutarak İndir

Yarış Popülerleri

  1. Dr. Driving
    Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
  2. Traffic Racer
    Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
  3. Asphalt 8: Airborne
    Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
  4. Hırsız Polis 3D Araba Oyunu
    Hırsız Polis 3D Araba OyunuAndroid için Ücretsiz Araba Oyunu
  5. Traffic Rider
    Traffic RiderAndroid için Motor Yarışı Oyunu