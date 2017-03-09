Highway Getaway: Chase TV eğer mobil cihazlarınız üzerinde heyecan dolu polis kovalamacalarına katılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yarış oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir polis kovalamacası oyunu olan Highway Getaway: Chase TV'de bir sonsuz koşu oyunu ve bir yarış oyunu bir araya getiriliyor. Sonuçta karşımıza bitmek bilmeyen polis kovalamacaları çıkıyor. Biz oyunda polisten kaçarak şehrin en aranan yarışçısı olmaya çalışan bir şöförün yerine geçiyoruz.

Highway Getaway: Chase TV'de trafikte yol almaktayız. Bu da karşımıza sürekli arabaların çıkacağı anlamına geliyor. Trafikteki araçlara çarpmamak için aracımızı sağa ve sola yönlendiriyoruz. Bunun yanısıra yol üzerindeki bonusları toplayarak geçici bir süreliğine avantaj elde edebiliyor, süper hızlara çıkarak trafikteki araçlara takılmaktan kurtulabiliyoruz.

Oldukça güzel grafiklere sahip olan Highway Getaway: Chase TV'yi kolayca oynayabilirsiniz. Oyun içinde kilidini açabileceğiniz farklı araba seçenekleri bulunuyor. Ayrıca sahip olduğunuz araçların motorlarını da güçlendirebiliyorsunuz.