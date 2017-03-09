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Highway Getaway: Chase TV
TamindirMobilOyunlarYarışHighway Getaway: Chase TV - IPhone Ve IPad Için Polis Kovalamacası Oyunu

Highway Getaway: Chase TV

(iOS)
Highway Getaway: Chase TV İndir Hemen İndir

161 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV
Highway Getaway: Chase TV

Highway Getaway: Chase TV'de heyecan dolu polis kovalamacalarına katılıyor, trafikte yol alıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 10 dakika önce

Highway Getaway: Chase TV eğer mobil cihazlarınız üzerinde heyecan dolu polis kovalamacalarına katılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yarış oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir polis kovalamacası oyunu olan Highway Getaway: Chase TV'de bir sonsuz koşu oyunu ve bir yarış oyunu bir araya getiriliyor. Sonuçta karşımıza bitmek bilmeyen polis kovalamacaları çıkıyor. Biz oyunda polisten kaçarak şehrin en aranan yarışçısı olmaya çalışan bir şöförün yerine geçiyoruz.

Highway Getaway: Chase TV'de trafikte yol almaktayız. Bu da karşımıza sürekli arabaların çıkacağı anlamına geliyor. Trafikteki araçlara çarpmamak için aracımızı sağa ve sola yönlendiriyoruz. Bunun yanısıra yol üzerindeki bonusları toplayarak geçici bir süreliğine avantaj elde edebiliyor, süper hızlara çıkarak trafikteki araçlara takılmaktan kurtulabiliyoruz.

Oldukça güzel grafiklere sahip olan Highway Getaway: Chase TV'yi kolayca oynayabilirsiniz. Oyun içinde kilidini açabileceğiniz farklı araba seçenekleri bulunuyor. Ayrıca sahip olduğunuz araçların motorlarını da güçlendirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.3 ve üzeri
Üretici:
Vivid Games S.A.
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