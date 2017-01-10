Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan Highway Traffic Racer Planet'da farklı dünyalarda yarışıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Milyonlarca oyuncuya sahip Türk oyunu Traffic Racer'ın farklı bir sürümü olarak karşımıza çıkan Highway Traffic Racer Planet'da arabalardan kaçıyor ve en uzun mesafeyi gitmeye çalışıyorsunuz. Renkli ve eğlenceli grafikleri bulunan oyunda onlarca arabadan birini seçebiliyor ve mücadele verebiliyorsunuz. En yüksek hıza ulaşmalı, en uzun mesafeyi gitmeli ve en iyi makası siz atmalısınız. Zorlu bir oyun olarak dikkat çeken Highway Traffic Racer Planet, yarış oyunu seven herkesin ilgisini çekebilir. Benzersiz grafikleri, zorlu seviyeleri, kolay oynanışı ve zorlu görevleriyle Highway Traffic Racer Planet sizleri bekliyor.

Sonsuz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan oyunda harita parçalarını toplayarak farklı dünyalarda yarışabiliyor ve oyunu daha zekli hale getirebiliyorsunuz. Eğlenceli müzikleri, hoş grafikleri ve kolay oynanışıyla Highway Traffic Racer Planet oyununu sakın kaçırmayın.

Highway Traffic Racer Planet oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.