Hill Climb Racing 2, Tam 40 Milyon İndirmeyi Geride Bıraktı

Mobil oyun sektöründe yeni bir indirme rekoru da Fingersoft’tan geldi. Yeni oyunu Hill Climb Racing 2 ile iki aylık bir süreçte kırk milyondan fazla indirme rakamını geride bırakan şirket, yakaladığı bu başarı şerefine Hill Climb Racing 2 için yeni bir güncellemeyi de piyasaya sürdü. Bu güncelleme; yeni meydan okumaları, eklenen farklı arabaları ve daha bir çok yeniliği beraberinde getiriyor.

Kasım sonu itibarıyla oyuncuların beğenisine sunulan oyun, tüm uygulama marketlerinde ilk sıralara yerleşmeyi başardı. Yarış oyunları kategorisinde 121 ülkede zirveyi göğüsleyen Hill Climb Racing 2, 64 ülkede tüm oyun listelerinde bir numara.

Oyuncular tarafından, Apple Store ve Google Play’de 1 milyondan fazla görüntülenen oyunun Apple Store puanı 4.7 iken, Google Play puanı ise 4.6. Son gelen güncellemeyle birlikte oyunculara yeni bir araç, farklı görünüm seçenekleri ve çoklu oyun modu için dört yeni kupa sunuluyor. Güncellemede ek olarak çok sayıda yeni yarış mekanı ve dört farklı yarış teması mevcut.

2012’de pazara sürülen Hill Climb Racing 500 milyon indirmeyi geçmişti. Orijinalinden uyarlanan Hill Climb Racing 2, eklenen eş zamansız çevrim içi çoklu oyuncu özelliği ve 30 özel aşama ile dikkat çekiyor. Oyuncular 16 zorlayıcı kupadan kazandıkları puanlarla rütbe kazanıyor, böylelikle yeni seviyelere geçebiliyorlar. Ayrıca arkadaşlarına meydan okuyabiliyor ya da Dünya sıralaması için yarışabiliyorlar.

Benji Bananas, Fail Hard ve Make More gibi popüler oyunları da bünyesinde bulunduran Fingersoft, iOS, Android, Windows ve Amazon Kindle platformları için de indirilebiliyor.

Hill Climb Racing 2 Çıktı