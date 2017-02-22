Hindistan'da Yenilenmiş Galaxy Note 7 Satılacağı İddiaları Yalanlandı

Samsung Galaxy Note 7'lerin yenilenerek Hindistan ve Vietnam pazarında satılacağı haberi yalanlandı. Özellikle Hindistanlı perakendeciler haberin yalan olduğuna dair tepkilerini dile getirdiler. Samsung'da böyle bir planları olmadığını resmen açıkladı.

Samsung, Ubergizmo kaynaklı haberin gerçeği yansıtmadığını, yenilenmiş Galaxy Note 7'lerin satışının yapılmayacağını söyledi. Aslında haberin gerçek kaynağının Güney Kore menşeli Hankyung adında bir elektronik mağazası olduğu, haber tüm dünyaya yayıldıktan sonra anlaşıldı.

Yayını yapan haber kaynakları da durumu hemen güncellediler. Haberde, yenilenme işleminin bataryaları kapsayacağı ve 3.500mAh kullanan Note 7'lerin bataryalarının 3.000 mAh ile 3.200mAh'lık yeni bataryalarla değiştirileceği iddia ediliyordu. Haber, yenilenen cihazların ilk satılmaya başlayacağı yerler Hindistan ve Vietnam'ı işaret ediyordu. Ancak Samsung ve Hindistan kaynakları bu haberi öğleden sonra yalanladılar. Böylece Samsung Galaxy Note 7'lerin dünyanın her hangi bir yerinde tekrar raflara yerleşmeyeceği açıklık kazanmış oldu.

Samsung Galaxy Note 7 Yenilenmiş Olarak Pazara Geri Dönebilir