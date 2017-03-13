Hindistan'ın Kayıp Uydusu Bulundu

NASA, Hindistan tarafından uzaya gönderilen ilk araç Chandrayaan-1 ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Ayın yörüngesinde görev yaparken kaybolan uzay aracının bulunduğu açıklandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından sekiz yıl önce uzaya gönderilen ve Ay'ın yörüngesine yerleştirilen uzay aracı, bir süre önce kaybolmuştu. Dünya ile iletişimi kesilen aracın yeri de tespit edilememişti. NASA'nın California'daki Goldstone Derin Uzay Araştırma Kompleksi'nde konuşlandırılan gelişmiş yer radar sistemiyle uydunun yeri tespit edildi. Yaklaşık 70 metre büyüklüğünde bir antenle gerçekleştirilen aramada, uydunun Ay'ın kutup yörüngesinde olabileceği tahmin edilerek, aramalar bu tarafa yoğunlaştırıldı.

Kutup bölgesine mikro ışın dalgaları yollayan ekip, bu sadeyede uydunun radar sinyallerini tespit etmeyi de başardı. Üç ay boyunca uydunun yörüngesini takip eden ekip, yakaladığı sinyalleri Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobuna ve Puerto Rico'daki Arecibo Gözlemevine yönlendirerek araçla sürekli temas kurmayı başardı. Bu başarının sonraki tüm Ay görevleri için önem arz ettiğinin de altı çizildi.

Chandrayaan-1, Ay yüzeyinin jeolojik ve kimyasal haritasını çıkarmak üzere 2008'de yörüngeye fırlatılmıştı. Uydunun görev süresi 2 yıl olarak tahmin edilirken, yıldız sensörlerinde ve termal kalkanında yaşanan arızaların ardından 10. ayında noktalanmış ve Dünya ile irtibatı 28 Ağustos 2009'da tamamen kesilmişti.

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