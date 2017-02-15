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Hızlı Prototip Hazırlamak İçin Geliştirilen Masaüstü Vakum Kalıbı: Vaquform

vaquform

Vakum şekillendirme, hali hazırda kullanılan bir üretim tekniği. Bu teknikte ısıtılmış bir plastik tabakaya, kalıp yapmak istenen nesnenin üzerine bastırılıyor ve tam ayrıntıları yakalamak amacıyla plastik levhayı emen bir vakum kullanılıyor. Vaquform, benzerlerinden daha düşük bir fiyata endüstriyel bir kalite sunuyor. Bir Kickstarter projesi olan  yeni teknolojinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


Sistem, iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak düşük basınçlı ve yüksek hızlı bir vakum, havayı süratle emiyor. Daha sonra objelerin ayrıntılarını tam olarak elde etmek için, plastik kalıplanmasına yardımcı olan daha yavaş ama daha güçlü bir vakum kullanılıyor.

Vaquform ekibi cihaz için, sanat projeleri ve özel sahne maskeleri gibi çeşitli kullanımları öngörüyorlar. Önümüzdeki Ekim ayında 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa başlayacak olan takım, Kasım ayında 645 dolarlık yeni bir modeli yine Kickstarter’da satışa sunacak. Ocak 2018 tarihine kadar piyasaya çıkmayacak üçüncü bir ürüne de 699 dolar fiyat biçilmiş. Ancak 250 birimlik üretimden söz eden ekip için Kickstarter üzerinden uyarılarda geliyor. Daha önce kendi donanımını kurmamış veya sevk etmemiş küçük bir takımın ilk ürünü olan Vaquform için tüketicilere büyük sözler verildiği düşünülüyor.

İndir6.3 MB
Kickstarter Android
Kickstarter Android Android için Teknoloji Projeleri Takip ve Keşif Uygulaması

İndir18 MB
Kickstarter iOS
Kickstarter iOS iPhone ve iPad için Kickstarter Uygulaması

Yazar: - 15.02.2017

Hızlı Prototip Hazırlamak İçin Geliştirilen Masaüstü Vakum Kalıbı: Vaquform İçin Yorum Yaz

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