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Hızlı ve Öfkeli 8'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli 8 Fragmanı Yayınlandı

Sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli, yeni filmiyle çok yakında sevenleriyle buluşacak. Her filmiyle beyaz perdenin tozunu attıran seri, Hızlı ve Öfkeli 8 ile de bizi taze bir maceraya davet ediyor. Dün gece saatlerinde Super Bowl için özel hazırlanmış Hızlı ve Öfkeli 8 yeni fragman yayınlandı. Ekip, yine bizlere adrenalin pompalatacak gibi görünüyor.

Hızlı ve Öfkeli 8 konusu itibarıyla bizi yakalamayı başardı. Gizemli bir kadın Dom'u suç dünyasına yönlendirmesini konu alan hikaye, ekibin daha önce hiç dahil olmadığı macerayla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. 

Gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u kendisine hedef seçiyor. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayırmayı başarıyor. Peki Dom'u bu bataklıktan kim çıkarabilir? Elbette ekibi. Ekip Dom için yeniden toplanıyor ve Dom'un peşine düşüyor. Daha sonra ise olaylar gelişiyor.

Hızlı ve Öfkeli 8'in yönetmen koltuğunda bu sefer F. Gary Gray'in oturuyor. Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron ve Kurt Russell gibi önemli isimlerin yer aldığı film, 14 Nisan tarihinde seyirciyle buluşacak. 

Super Bowl için yayınlanan yeni fragmanı ise aşağıdan izleyebilirsiniz:

İndir31 MB
Fast & Furious 6: The Game Android
Fast & Furious 6: The Game Android Android için Fast & Furious 6 Oyunu

İndir161 MB
Fast & Furious 6: The Game iOS
Fast & Furious 6: The Game iOS iPhone, iPad, iPod Touch için Fast & Furious 6 Yarış Oyunu

İndir285 MB
Fast & Furious 6: The Game
Fast & Furious 6: The Game Windows 8.1 için Resmi Hızlı ve Öfkeli Oyunu

İndir270 MB
Fast & Furious 6: The Game Windows-phone
Fast & Furious 6: The Game Windows-phone Windows Phone için Hızlı ve Öfkeli 6 Oyunu

İndir534 MB
Fast & Furious: Legacy Android
Fast & Furious: Legacy Android Android İçin Aksiyon Oyunu

İndir425 MB
Fast & Furious: Legacy iOS
Fast & Furious: Legacy iOS iPhone Ve iPad İçin Aksiyon Oyunu

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 06.02.2017

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