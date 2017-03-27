Hizmet Veremeyen Akbank'ta Sıkıntı Giderildi

Instagram hikayelerinden ne zaman çıkacağı hiç belli olmayan Akbank'ın, bugün sabah saatlerinde tüm ATM'leri, pos cihazları, internet sitesi ve mobil uygulamaları çöktü. Şubelerinden bile hizmet veremeyen bankaya, sosyal medya üzerinden de tepki yağdı.

Saat 10:00'da başlayan iyileştirme çalışmaları ancak 13:50 itibariyle sonuç verdi. Teknik sebepler yüzünden gerçekleşen aksaklıklar hakkında açıklama yapan banka, “Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup, en kısa zamanda hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir." yazılı açıklamasında bulundu. İnternet sitesine yeniden girilebilen bankada kesintiler devam etti.

Saat 15:43’de resmi Twitter hesabından açıklama yapan Akbank, “Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

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