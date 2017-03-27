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Hizmet Veremeyen Akbank'ta Sıkıntı Giderildi

akbank çöktü

Instagram hikayelerinden ne zaman çıkacağı hiç belli olmayan Akbank'ın, bugün sabah saatlerinde tüm ATM'leri, pos cihazları, internet sitesi ve mobil uygulamaları çöktü. Şubelerinden bile hizmet veremeyen bankaya, sosyal medya üzerinden de tepki yağdı.

akbank çöktü1

Saat 10:00'da başlayan iyileştirme çalışmaları ancak 13:50 itibariyle sonuç verdi. Teknik sebepler yüzünden gerçekleşen aksaklıklar hakkında açıklama yapan banka, “Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup, en kısa zamanda hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir." yazılı açıklamasında bulundu. İnternet sitesine yeniden girilebilen bankada kesintiler devam etti.

akbank çöktü2

Saat 15:43’de resmi Twitter hesabından açıklama yapan Akbank, “Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

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Akbank Direkt Android
Akbank Direkt Android Android İçin Akbank Cep Uygulaması

İndir13.7 MB
Akbank Direkt iOS
Akbank Direkt iOS iPhone ve iPad İçin Resmi Akbank Bankacılık Uygulaması

İndir6 MB
Akbank Direkt Windows-phone
Akbank Direkt Windows-phone Windows Phone için Akbank Mobil Bankacılık Uygulaması

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Yazar: - 27.03.2017

Hizmet Veremeyen Akbank'ta Sıkıntı Giderildi İçin Yorum Yaz

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