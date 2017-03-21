HMA! PRO VPN(Android)
İnternette engellere takılmadan özgürce gezinin.
HMA! PRO VPN (Hide My Ass VPN), Facebook, Twitter, YouTube gibi ansızın engellenen sosyal ağların yanı sıra yasaklı sitelere giriş yapmak için kullanabileceğiniz VPN programlarından biri. Android telefonunuza ücretsiz indirip internette özgürce gezinmenin keyifini sürebilirsiniz.
Sadece engelli/yasaklı sitelere giriş yapmak için değil, ülkemizde hizmet vermeyen servisleri kullanmak için de bir araç olan VPN uygulamalarından biri HMA! Pro VPN (Hide My Ass VPN). Her VPN uygulaması gibi çevrimiçi kimliğinizi gizleyip internette anonim olarak geziniyorsunuz. Gerçek IP adresinizi saklayarak (binlerce IP adresi) dünyanın dilediğiniz bir noktasından giriş yapıyormuş gibi kendinizi gösterip hem engellere takılmadan, hem de internet gizliliğinizi koruyarak geziniyorsunuz.
Halka açık WiFi noktalarında interneti kullanmak istediğinizde de güvenliğinizi sağlayan HMA! Pro VPN, ücretsiz 7 günlük deneme süresi sunuyor. Memnun kalırsanız aylık, 6 aylık veya senelik abonelik modelleri arasından seçim yaparak özgürlüğün tadını çıkarmaya devam ediyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Privax
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