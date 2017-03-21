HMA! PRO VPN (Hide My Ass VPN), internette anonim olarak engellere takılmadan gezinmenizi sağlayan VPN uygulamalarından biri. iPhone ve iPad için güvenilir, ücretsiz deneme seçeneği sunan, hızlı VPN programı arıyorsanız tavsiye ederim.

Ansızın engellenen sosyal ağlar, Türkiye’de kullanılamayan servisler, erişime kapatılan siteler için en etkili araç hiç şüphesiz ki VPN programları. Mobilde en çok tercih edilen VPN programlarından HMA! Pro VPN (Hide My Ass VPN), tüm iOS cihazlarda sorunsuz bağlantı sunuyor. O anda en iyi bağlantıyı kendisi otomatik olarak seçebiliyor. Dilerseniz elle seçim yapıp, bağlantı hızından memnun kaldığınız sunucuyu favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Sunucu ve IP adresi seçeneği oldukça fazla. Zaten HMA! Pro VPN’i farklı kılan; dünyanın en büyük VPN sunucu ağına sahip olması.

Herkese açık Wifi noktalarında da çevrimiçi gizliliği koruyan HMA! Pro VPN, 7 günlük ücretsiz denemenin ardından 1 aylık, 6 aylık ve 12 aylık abonelik seçenekleri sunuyor.