Hollanda Futbol Ligi Eredivisie e-Spor Arenasına Taşınıyor

Hollanda Birinci Futbol Ligi Eredivisie'den e-Spor hamlesi geldi. Ligde mücadele etmekte olan on sekiz takımın tamamının katılımıyla bir E-Divisie isimli bir FIFA ligi oluşturulması kararı alındı.

Eredivisie kulüplerinin girişimiyle oluşturulan FIFA ligine EA Sports ve Hollanda'da Big Brothers, Wipeout gibi programların yapımcılığını üstlenen Endemol Shine Nederland da destek verecek. Profesyonel bir futbol ligi gibi organize edilecek olan E-Divisie, Twitch, YouTube gibi canlı yayın platformlarının yanı sıra Fox Sports üzerinden televizyonda da gösterilecek.

"Sunduğumuz mevcut futbol çeşitliliğinin bir uzantısı olarak gördüğümüz E-Divisie ile genç insanlara daha kolay ulaşabileceğiz", diyen Eredivisie CV direktörü Alex Tielbeke, "[bu] kulüpler için, taraftarların katılımını arttırmak ve ortaklaşa yeni içerik üretmek için mükemmel bir platform olacak." şeklinde sözlerine devam etti.

6 Şubat'ta başlayacak olan ligde Eredivisie takımları kendilerini temsil edecek oyuncuları bu süre zarfında seçecek. E-Divisie, EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Takım Şampiyonası Serisi'ne ve 2017 FIFA İnteraktif Dünya Kupası'na ulaşmanın birçok yollarından biri olacak ve ağustos ayının sonlarında Londra'da yapılacak ve kazananların 200.000 $ alacağı turnuvaya, lig şampiyonunu da direkt gönderecek.

FIFA 17'nin Kusurları Yine Güldürüyor