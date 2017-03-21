Hollanda Polisinden 3 Milyon Avroluk Hata

Hollanda polisi ihtiyacından çok fazla Microsoft Office lisansı satın aldı ve Microsoft'tan da parasını geri alamıyor. Korkunç bir hata yapan polis departmanı, Hollanda Mahkemesi'nin kararıyla parasını Microsoft'tan geri de talep edemiyor.

Aslında bu olay, 2008'lere dayanan bir departman yönetim hatasından kaynaklanıyor. O yıl bir güvenlik görevlisi yanlışlıkla 13,656 adet MS Office ev sürümü lisansı satın alıyor. Bu satın alma nasıl oluyorsa uzun süre fark da edilmiyor. Hatta bu siparişin 2 milyon 961 bin 029 avroluk lisans bedeli de Microsoft'a sorgusuz sualsiz gönderiliyor.

Bu yapılan sakarlığın ve büyük gafın üzerine polis departmanı bir dava açarak Microsoft'tan bu meblağı geri talep ediyor, ancak tabii ki işin içine Mahkemeler davalar girince süreç uzuyor. Sonunda davaya bakan Hollanda Mahkemesi, Microsoft'un lisans bedellerini geri ödemek zorunda olmadığına hükmediyor. Lisans bedellerini geri alamayan polis departmanı 10 bin avro kadar da Microsoft'a mahkeme masrafları ve diğer yasal ücretler için tazminat ödemeye mahkum ediliyor.

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