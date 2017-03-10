Holo Hop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu sahnelerin yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Eşsiz bir kurguyla karşımıza çıkan Holo Hop, basit ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oyunda karakterinizi zıplatarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak ve dikdörtgen blokları aşağı doğru kaydırmak. Kristalleri de toplamalı ve özel güçlere sahip olmalısınız. Tuzaklardan ve engellerden kaçmalı, aşağı düşmeden yüksek skor yapmalısınız. Oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza meydan okumak için tercih edebileceğiniz oyunda çok eğlendiğinizi söyleyebilirim.

Farklı karakterlere sahip olan oyunda puan yaptıkça yeni karakterlerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle Holo Hop mutlaka denemeniz gereken bir beceri oyunudur. Ayrıca oyuna girdiğiniz her gün sürpriz ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz.

Holo Hop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.