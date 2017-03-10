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Holo Hop
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Holo Hop

Holo Hop İndir Hemen İndir

120 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Holo Hop
Holo Hop
Holo Hop
Holo Hop
Holo Hop

Renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle sonsuz beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Holo Hop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu sahnelerin yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Holo Hop, farklı mekanikleri ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda ekrana dokunarak ilerliyor ve blokları kaydırarak karakterinizi zıplatıyorsunuz. Kristalleri de toplamalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Özel güçlere de sahip olabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz.

Birbirinden farklı karakterlere de sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaştıkça yeni karakterlerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda tek yapmanız gereken dikkatli bir şekilde blokları kaydırmak. Sürpriz ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Holo Hop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Notic Games
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