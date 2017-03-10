Holo Hop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu sahnelerin yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Holo Hop, farklı mekanikleri ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda ekrana dokunarak ilerliyor ve blokları kaydırarak karakterinizi zıplatıyorsunuz. Kristalleri de toplamalı ve tuzaklardan kaçmalısınız. Özel güçlere de sahip olabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz.

Birbirinden farklı karakterlere de sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaştıkça yeni karakterlerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda tek yapmanız gereken dikkatli bir şekilde blokları kaydırmak. Sürpriz ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Holo Hop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.