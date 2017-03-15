Homicide Squad: Hidden Crimes
Homicide Squad: Hidden Crimes oyununda iyi bir dedektif olun ve suçluları bulun!
Neredeyse ABD yapımı olan her filmde gördüğümüz dedektifler çocukluktan beri herkesin hayalini süsler. Herkes dedektif olup gizemli olayları çözmek ve suçluları bulmak istemiştir. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Homicide Squad: Hidden Crimes, size dedektif olma fırsatı tanıyor.
Zeka ve bulmaca oyunu olan Homicide Squad: Hidden Crimes, sizi dedektif yaptıktan sonra sizden bazı görevler yapmanızı istiyor. Bu görevlerle birlikte şehrinizdeki suçluları yakalayabilirsiniz. Yalnız dedektif olmak sandığınız kadar kolay değil. Öncelikle çok dikkatli olmalı ve en ufak bir ayrıntıya bile dikkat etmelisiniz. Eğer yeteri kadar dikkatli değilseniz bu oyunu oynamamanızda fayda var.
Erkek ve kadın olmak üzere iki farklı dedektif çeşidi bulunan Homicide Squad: Hidden Crimes, bu dedektifler üzerinden ilerliyor. Oyunda 300 farklı görev ve 18 farklı mekan bulunmakta. Tüm bu mekanlar içerisinde işlenmiş 6 korkutucu suçu çözmeli ve suçluyu bulmalısınız.
34 farklı karakteri analiz ederek en şüpheli kişileri seçin ve mekanların analizine göre suçluyu bulun. Suçlu yeteri kadar akıllı olduğunu düşünüyor. Fakat siz bir dedektif olarak daha zekisiniz. Hadi hemen ihtiyacınız olan malzemeleri alın ve tüm suçluları yakalayın!
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Rusça italyanca Fransızca
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- G5 Entertainment
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