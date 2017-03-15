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Homicide Squad: Hidden Crimes
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Homicide Squad: Hidden Crimes

(iOS)
Homicide Squad: Hidden Crimes İndir Hemen İndir

94.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Homicide Squad: Hidden Crimes
Homicide Squad: Hidden Crimes
Homicide Squad: Hidden Crimes
Homicide Squad: Hidden Crimes
Homicide Squad: Hidden Crimes

Homicide Squad: Hidden Crimes oyununda bir dedektif olarak suçlular sizden kaçamaz!

Uğur Sağlam Son güncelleme 50 dakika önce

Zekalarına ve becerilerine hayran kaldığımız dedektifler hayatın belirli alanlarında ortaya çıkmaktalar. Genellikle suçluları polisler yakalar. Fakat içinden çıkılamayacak bir olay olduğu zaman polisler devreden çıkar ve dedektifler ortaya çıkarlar. Dedektifler kullandıkları teknolojiler ve taktikler ile neredeyse her suçu rahatlıkla çözebiliyorlar.

Homicide Squad: Hidden Crimes oyunu size dedektif olma fırsatı tanıyor. Oyunu indirdikten sonra karakterinizi seçin ve dedektif olarak görevinize başlayın. Dedektif olduğunuz andan itibaren dikkatli olmanız gerekiyor. Olay yerinde olan biten her şeyi gözünüzde canlandırmalı ve tüm ayrıntılara iyice bakmalısınız. Diğer polislerin gözünden kaçan ve sadece sizin görebileceğiniz bir ayrıntı mutlaka vardır. Bu yüzden tüm dikkatinizi işinize verin. Eğer bu olayı çözemezseniz suçlu şehrinizde rahatlıkla dolaşacak ve adalet yerini bulmayacak.

Şehrinizde suç işleyen kişiler oldukça profesyonel bir şekilde çalışıyorlar. Onları yakalamak oldukça zor. Hatta bazı durumlarda işler hiç düşünemeyeceğiniz kadar karışık bir hal alıyor. Herkese dikkat etmelisiniz. Sürekli yanınızda gezen birisi bile suçlu olabilir.

Hemen şimdi Homicide Squad: Hidden Crimes oyununu ücretsiz olarak iPhone ve iPad cihazlarınız için indirin ve bir dedektif olarak tüm suçları ortadan kaldırın. Şehrinizdeki insanlar ve bağlı olduğunuz dedektiflik kurumu size güveniyor. Siz iyi bir dedektifsiniz ve her suçlu iz bırakır. Kimsenin göremediği bu izi siz görecek ve suçluyu yakalayacaksınız. Kolay gelsin dedektif!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Rusça Fransızca
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
G5 Entertainment
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