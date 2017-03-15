Zekalarına ve becerilerine hayran kaldığımız dedektifler hayatın belirli alanlarında ortaya çıkmaktalar. Genellikle suçluları polisler yakalar. Fakat içinden çıkılamayacak bir olay olduğu zaman polisler devreden çıkar ve dedektifler ortaya çıkarlar. Dedektifler kullandıkları teknolojiler ve taktikler ile neredeyse her suçu rahatlıkla çözebiliyorlar.

Homicide Squad: Hidden Crimes oyunu size dedektif olma fırsatı tanıyor. Oyunu indirdikten sonra karakterinizi seçin ve dedektif olarak görevinize başlayın. Dedektif olduğunuz andan itibaren dikkatli olmanız gerekiyor. Olay yerinde olan biten her şeyi gözünüzde canlandırmalı ve tüm ayrıntılara iyice bakmalısınız. Diğer polislerin gözünden kaçan ve sadece sizin görebileceğiniz bir ayrıntı mutlaka vardır. Bu yüzden tüm dikkatinizi işinize verin. Eğer bu olayı çözemezseniz suçlu şehrinizde rahatlıkla dolaşacak ve adalet yerini bulmayacak.

Şehrinizde suç işleyen kişiler oldukça profesyonel bir şekilde çalışıyorlar. Onları yakalamak oldukça zor. Hatta bazı durumlarda işler hiç düşünemeyeceğiniz kadar karışık bir hal alıyor. Herkese dikkat etmelisiniz. Sürekli yanınızda gezen birisi bile suçlu olabilir.

Hemen şimdi Homicide Squad: Hidden Crimes oyununu ücretsiz olarak iPhone ve iPad cihazlarınız için indirin ve bir dedektif olarak tüm suçları ortadan kaldırın. Şehrinizdeki insanlar ve bağlı olduğunuz dedektiflik kurumu size güveniyor. Siz iyi bir dedektifsiniz ve her suçlu iz bırakır. Kimsenin göremediği bu izi siz görecek ve suçluyu yakalayacaksınız. Kolay gelsin dedektif!