Honda’nın Yeni Motosikleti Kendi Kendine Dengede Durabiliyor

İki tekerlekli araçların kendilerini dengede tutabilmeleri neredeyse imkansızdır. Ancak Honda’nın Riding Assist (sürüş destekli) yeni motosikleti hem kendi dengesini kendi ayarlayabiliyor, hem siz üzerinde olmasanız da sizi arkanızdan takip edebiliyor.

İki tekerlekli araçların hız yaparkendengelerini korumaları sürücüler için oldukça zordur. Ancak ASIMO robotu ve kendi dengesini koruyabilen UNICUB teknolojilerini bir araya getirince Honda, bir binek motosikletine dengede kalmayı öğretebilmiş gibi görünüyor

Honda Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen yeni motosiklet denge algı sensörleri sayesinde bir yere takılmadan dengede durarak sahibini takip bile edebilecek meziyetlere sahip. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu motosiklet, kendi başına hareket ederken saatte 10 km hıza kadar çıkabiliyor, sokak ışıklarında kendi kendine durabiliyor ve sürücüsünün ayaklarını yere koymadan üzerinde oturtabilmesine olanak veriyor. Bu deneysel yeni motosikletin üzerinde sürücüsü olsun olmasın dik durabiliyor olması, tamamen aracın ön tekerlek sistemine yerleştirilmiş denge sensörlerinden kaynaklanıyor.

Honda bu araca "Riding Assist" teknolojili motosiklet adını vermiş. Henüz hiçbir yerde satılmıyor. Ancak CES 2017’de kendini gösteren bu araç çok yakında piyasayı kasıp kavuracağa benziyor.

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