Honey Friends, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Renkli görsellere ve eğlenceli kurguya sahip olan oyunda doğru yol parçalarını bulmaya çalışıyorsunuz.

Eğlenceli bir puzzle oyunu olarak nitelendirilebilen Honey Friends, benzersiz kurgusu ve basit mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda doğru yol parçalarını bulmaya çalışıyor ve çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Onlarca eşsiz bölüme ve sayısız engele sahip olan oyunda karakterimizi doğru şekilde yönlendirerek ayıya ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Farklı kombinasyonların ve eğlenceli grafiklerin yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz. Beyninizi çalıştırmanız gereken bir oyun olan Honey Friends'ı mutlaka denemelisiniz.

Farklı seviyeleri, basit oynanışı ve zevkli kurgusuyla Honey Friends, mükemmmel bir bulmaca oyunudur. Farklı dünyalarda ve haritalarda gerçekleşen oyunu mutlaka indiremelisiniz. Ayrıca oyunda farklı nesnelerin kilitlerini açabiliyor ve daha zevkli bir oynanış sağlayabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan oyunda internetinizin sürekli açık olması gerekiyor.

Honey Friends oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.