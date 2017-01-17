Honey Friends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunudur. Renkli görsellerin ve eğlenceli seslerin yer aldığı oyunda doğru yol parçalarını bulmaya çalışıyorsunuz.

Benzersiz kurgusu ve basit oynanışıyla dikkat çeken Honey Friends, boş zamanlarınızı eğlenceli geçirmenizi sağlayacak bir oyundur. Puzzle oyunu tarzında bir kurgusu bulunan oyunda belirli bir alandaki yolları doğru parçalarıyla değiştiriyor ve çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı kombinasyonları deneyebileceğiniz Honey Friends'da zevkli zamanlar da geçirebiliyorsunuz. Eşsiz grafikleri ve sayısız engelleri bulunan oyun aynı zamanda bağımlılık etkisi oluşturuyor. Karakterinizi doğru şekilde yönlendirmeli ve en kısa sürede çıkış noktasına ulaşmalısınız. Beyninizi sürekli olarak çalıştırmanız gereken oyunda onlarca bölümü geçmeniz gerekiyor.

Zevkli kurgusuyla dikkat çeken Honey Friends, mükemmmel bir bulmaca oyunudur. Farklı haritalarda ve dünyalarda geçen oyunu mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyun sırasında çeşitli nesnelerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Honey Friends oyununu mutlaka indirmelisiniz.

Honey Friends oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.