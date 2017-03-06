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Hoopz
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Hoopz

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Editör Puanı: 4/5
4
Hoopz
Hoopz
Hoopz
Hoopz
Hoopz

Yükseklere tırmanmaya ve aşağı düşmemeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 11 dakika önce

Hoopz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı karakterleri yönetebildiğiniz oyunda tüplere basket atmaya çalışıyorsunuz.

Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Hoopz, basit kurgusuyla ilgimizi çekiyor. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda çok eğleniyor ve zevkli vakitler geçirebiliyorsunuz. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda karakterinizi tüplere fırlatarak yukarı tırmanmaya ve ıskalamamaya çalışıyorsunuz. Ayrıca klasik basket oyununda olduğu gibi topu potadan de geçirebiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunu mutlaka denemelisiniz. Yeteneklerinizi sergilemenize imkan sağlayan oyunda tek yapmanız gereken basket atmak. Sonsuz oyun moduna da sahip olan oyunu sakın kaçırmayın.


Renkli görsellere ve kolay bir arayüze sahip olan oyunu çok seveceğinizi söyleyebilirim. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunu toplu taşıma araçlarında oynayabilirsiniz. Hoopz oyununu mutlaka denemelisiniz.

Hoopz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
razmobi
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