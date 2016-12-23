Hop Hop Hop Underwater, Ketchapp’ın zorlu oynanış sunmasına rağmen bağımlılık yapan beceri oyunlarından Hop Hop Hop’un devamı. Kırmızı bir gözü kontrol ettiğimiz oyunun ikincisinde zorluk düzeyi daha da artırılmış. Bu sefer su altında da atlatmamız gereken engeller var.

Ketchapp’ın tüm oyunları gibi minimalist görsellere sahip oyunda gözü mümkün olduğunca uzun süre zıplatarak ilerletmemiz gerekiyor. Ara – seri dokunuşlarla yol alıyoruz ancak ilerlemek bir hayli zor. Hem üstte hem de su altında hareketli çok sayıda asla değmememiz gereken engel var. Yanlarından sıyrılıp geçebilmek ise göründüğü kadar basit değil. Puan toplama kısmına hiç girmiyorum. Ara sıra çıkan mantarları almamız gerekiyor ancak çok kritik noktalardalar.

Oyunda hem zıplamak hem de dalmak için ekranın herhangi bir noktasına dokunmamız yeterli oluyor. Bu noktada oyunun küçük ekranlı telefonlarda da her ortamda rahatlıkla oynanabildiğini söyleyebilirim. Yalnız oyun ilginç şekilde bağımlılık yapıyor; oynadıkça oynamak istiyorsunuz benden söylemesi.