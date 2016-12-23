Hop Hop Hop Underwater, Ketchapp’ın zorluğunu mükemmel ayarladığı beceri gerektiren oyunlarından biri. Öncesinde hop Hop Hop’u oynadıysanız onun devamı. İkinci oyunda su altındaki engelleri atlatmaya çalışıyoruz.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı iPhone’larda da rahat oynanış sunan Hop Hop Hop Underwater’da ilk oyundaki gibi kırmızı gözü kontrol ediyoruz. Ara dokunuşlarımızla zıplayabilen karakterimizin ilerlemesini sağlamak tam bir sabır işi. Hem üst yolda hem de suya daldığımızda su altında karşılaştığımız hareketli platformlardan balıklara çok sayıda engel var. Daha da kötüsü oyuna her baştan başladığımızda farklı engeller çıkıyor. “Engellerin yerini ezberleyip kolayca geçer, puanları da kaparım” diye düşünmenin yanlış olduğunu zaten ilk öldüğünüzde anlıyorsunuz.

Bir yandan engelleri atlatırken diğer yandan mantarları toplamaya çalıştığımız oyun çıldırtıcı derecede zor değil ancak çok ta kolay değil. Böyle olmasına rağmen ilginç şekilde oynamaya başladığınızda kısa sürede sarıyor ve bırakamıyorsunuz.