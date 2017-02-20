Horizon Zero Dawn Beğenildi

Guerilla Games tarafından Playstation 4'e özel olarak geliştirilen açık dünya rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn için ilk inceleme yazıları yayınlandı. Oldukça yüksek puanlar aldığı görülen oyunun, son günlerdeki en iyi yapım olduğu da söyleniyor.

Horizon, açık dünyasının çekiciliği kadar bugüne kadar bütün oyuncuları hikayenin geçtiği evren ile etkilemeyi başarmıştı. Bu evrende insanlar ellerinde taştan baltalar ve tahtadan oklar ile ava çıkarlarken, avladıkları ise robotik dinozorlardı. Bir hayli ilginç bir temele oturtulan oyun, felaket sonrası bir dönemi anlatıyor ve küçük bir insan grubunun kurtulduğu bu felaketten sonra yaşananlar işleniyor.

Önce bizlere uzunca bir hikaye sinematiği seyrettirdiği söylenen oyun, ardından uzunca Horizon Zero Dawn'a özel olan dövüş mekaniklerini ve benzer şeylerin eğitimini veriyor. Ardından oyuncular istedikleri gibi açık dünyanın içinde gezebiliyor, görevler yapabiliyor ve hikayenin tamamlanması için uğraş vermeye devam ediyorlar. Grafikleriyle de ön plana çıkan oyunun, bu özelliğinden ziyade hikayesinin ve özellikle dövüş sisteminin çok beğenildiği görülebiliyor.

Horizon Zero Dawn Türkçe Olacak Mı?

Playstation 4'e özel olan ve Sony tarafından dağıtımı gerçekleştirilen birçok oyun, bir süredir Türkçe dil seçeneği ile birlikte çıkıyordu. Hatta bazıları Türkçe seslendirmeye bile sahip olabiliyordı. Sony Türkiye'nin biz Türkiyeli oyunculara büyük lütuflarından bir tanesi olan Türkçe dil desteğinin, Horizon Zero Dawn için geçerli olmayacağı da daha önce açıklanmıştı.

Oyunun RPG türünde olması sebebiyle hikayesinin ve dolayısıyla çevrilecek metinlerin uzunluğu bu kararda etkili olurken, Sony'nin bu oyunun Türkiye satışlarından elde edeceği gelirler ile çeviri maliyetlerini karşılayamama ihtimali sebebiyle bu kararın alınmadığı da söylenmişti.

Horizon Zero Dawn İnceleme Puanları

Ortalama 89 inceleme puanına sahip olan oyun, Giant Bomb gibi zor beğenen sitelerden tam puan aldığı gibi diğer önemli mecraların çoğundan da yüksek puanlar almayı başardı. Oyun için yayınlanan ilk incelemeler şöyle oldu:

Giant Bomb - 100

Twin Infinite - 100

Telegraph - 100

Playstation LifeStyle - 100

XGN - 97

AusGamer - 96

Arcade Sushi - 95

Polygon - 95

God is a Geek - 95

IGN - 93

GamesRadar - 90

Forbes - 90

GameSpot - 90

Eurogamer Italy - 90

Stevivor - 70

USgamer - 50

Ayrıca oyuna dair daha ayrıntılı bilgiler görmek istiyorsanız, hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

For Honor İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

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