Horizon Zero Dawn DLC Hakkında Açıklamalar Geldi

Killzone serisiyle de tanıdığımız Guerrilla Games firması tarafından PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen aksiyon rpg türündeki oyun Horizon Zero Dawn, 1 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Şimdi de birçok oyuncu tarafından beğenilerek oynanan bu oyunla ilgili yetkililerden önemli açıklamalar geldi.

Piyasaya çıkışından bu yana yaklaşık 2 hafta geçen Horizon Zero Dawn, bu süreçte 2.6 milyon adet satılmış. Bu satış miktarı hem PS Store üzerinden dijital olarak hem de mağazalardan kutulu olarak satılan versiyonları kapsıyor. Bu kadar kısa sürede böyle bir satış miktarına ulaşması da oyunun hem Guerrilla Games hem de Sony için büyük bir başarı olarak kayıtlara geçiyor.

Guerrilla Games'in direktörü Hermen Hulst, yaptığı açıklamalarda bu satış miktarından oldukça memnun olduklarını ve tüm oyunculara teşekkür ettiğini belirtirken bir de müjde verdi. Verilen müjde Horizon Zero Dawn'a gelecek olan bir senaryo genişleme paketi idi. Fakat oyunu erken bitiren oyuncuları çok sevindirecek olan bu genişleme paketiyle ilgili bir bilgi henüz verilmedi.

Horizon: Zero Dawn'un Çıkış Videosu Paylaşıldı