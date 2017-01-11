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Hornet
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Hornet

(Android)
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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Hornet
Hornet
Hornet
Hornet
Hornet

Sizi anlayan arkadaşlar edinebilir ve sohbet edebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Hornet, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulamasıdır. Eşcinsellere ve biseksüellere özel olarak geliştirilen uygulama ile kendinize arkadaşlar edinebiliyorsunuz.

Konum tabanlı bir sosyal medya uygulaması olan Hornet, gaylara ve biseksüellere hizmet ediyor. Yeni arkadaşlar bulmayı sağlayan uygulama ile etrafınızda bulunan kişileri tespit edebiliyorsunuz. Hoşlandığınız kişilerle sohbet edebileceğiniz, bildirim ile olan bitenden haberdar olabileceğiniz ve sınırsız erişim imkanı bulunan uygulama ilgi alanlarınıza giriyorsa tam size göre diyebiliriz. Uygulamayı kullanmak için 18 yaşın üzerinde olmak gerekiyor. Dünyanın her bölgesindeki erkeklerle iletişim kurabileceğiniz ve bakındığınız kişinin tüm bilgilerini, sağlık durumunu ve özel hayatınıı Hornet ile görebilirsiniz. 

Hornet uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Hornet Networks Limited
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