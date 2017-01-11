Hornet(iOS)
İlgi alanlarınıza göre kişiler arayabilir ve sohbet edebilirsiniz
Hornet, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması olarak tanımlanabilir. Uygulama ile ilgi alanlarınıza göre arkadaşlar arayabiliyor ve seçtiğiniz kişilerle sohbet edebiliyorsunuz.
Eşcinsel ve gaylara yönelik bir sosyal medya uygulama olan Hornet, çevrenizdeki insanları arayabileceğiniz ve arkadaş edinebileceğiniz bir uygulamadır. Konum tabanlı olarak geliştirilen Hornet, sahip olduğu özelliklere ihtiyaçlarınızı da karşılıyor. Bildirim özelliğiyle olan bitenden haberdar eden uygulama, çevrenizdeki kişileri de size gösteriyor. Hoşlandığınız kişinin bilgilerine bakabiliyor, sağlık durumunu görüntüleyebiliyor ve fotoğraflarına göz atabiliyorsunuz. Sınırsız erişim imkanı tanıyan uygulama ilgi alanlarınıza giriyorsa mutlaka deneyin. Dünyanın her bölgesinden arkadaş edinebileceğiniz bu uygulamayı kullanmak için 18 yaşını geçmiş olmanız gerekiyor.
Hornet uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- Hornet Networks Limited
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Hornet Eski Sürümleri
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