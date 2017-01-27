Horse Adventure: Tale of Etria, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. At kullanarak ilerlediğiniz oyunda kaybolan atların gizemini çözmeye çalışıyorsunuz.

Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Horse Adventure: Tale of Etria'da kaybolan atların gizemini çözmeye çalışıyoruz. Büyülü bir dünyada geçen oyunda atla ilerliyor ve maceradan maceraya koşuyoruz. Oyuna ilk başladığımızda kendi karakterimizi yaratıyor ve hemen ardından kullanacağımız atı özelleştiriyoruz. Daha sonra ise oyuna geçiş yaparak gizemi çözmeye başlıyoruz. Gerçekçi fizik olaylarının gerçekleştipi oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyor ve şaşırtıcı olayların içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Yüzlerce farklı at ve karakter oluşturabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Büyülü dünyalarda geçen oyunda serbest şekilde dolaşabiliyor ve keşfe çıkabiliyorsunuz. Oldukça rahat bir oynanışı bulunan oyunda neredeyse gerçek at tepkilerini bulabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Horse Adventure: Tale of Etria'yı sakın kaçırmayın.

Horse Adventure: Tale of Etria oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.