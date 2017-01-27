?     Geri Bildirim
Horse Adventure: Tale of Etria
TamindirMobilOyunlarRol YapmaHorse Adventure: Tale Of Etria - Android Için Rol Yapma Oyunu

Horse Adventure: Tale of Etria

(Android)
Horse Adventure: Tale of Etria İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria

Kayıp atların gizemini çözmeye çalışıyor ve maceralara atılıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Horse Adventure: Tale of Etria, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. At kullanarak ilerlediğiniz oyunda kaybolan atların gizemini çözmeye çalışıyorsunuz.

Hikaye tabanlı bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Horse Adventure: Tale of Etria'da kaybolan atların gizemini çözmeye çalışıyoruz. Büyülü bir dünyada geçen oyunda atla ilerliyor ve maceradan maceraya koşuyoruz. Oyuna ilk başladığımızda kendi karakterimizi yaratıyor ve hemen ardından kullanacağımız atı özelleştiriyoruz. Daha sonra ise oyuna geçiş yaparak gizemi çözmeye başlıyoruz. Gerçekçi fizik olaylarının gerçekleştipi oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyor ve şaşırtıcı olayların içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Yüzlerce farklı at ve karakter oluşturabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Büyülü dünyalarda geçen oyunda serbest şekilde dolaşabiliyor ve keşfe çıkabiliyorsunuz. Oldukça rahat bir oynanışı bulunan oyunda neredeyse gerçek at tepkilerini bulabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Horse Adventure: Tale of Etria'yı sakın kaçırmayın.

Horse Adventure: Tale of Etria oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Horse Adventure: Tale of Etria için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Andorid 4.0 ve üzeri
Üretici:
UbiSoft Entertainment
Horse Adventure: Tale of Etria QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  2. Blood Knights
    Blood KnightsAndroid için Aksiyon RPG Oyunu
  3. Family Farm Seaside
    Family Farm SeasideAndroid için Çiftlik Yönetme Oyunu
  4. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  5. Hero Siege
    Hero SiegeAndroid için Diablo Benzeri Oyun

Horse Adventure: Tale of Etria Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster