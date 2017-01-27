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Horse Adventure: Tale of Etria
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Horse Adventure: Tale of Etria

(iOS)
Horse Adventure: Tale of Etria İndir Hemen İndir

229 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria
Horse Adventure: Tale of Etria

Kaybolan atların gizemini çözmeye çalışıyor ve gizemi çözüyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 36 dakika önce

Horse Adventure: Tale of Etria, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Ata binip gizem çözmeye çalıştığınız oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Maceradan maceraya koşup kaybolan atların gizemini çözdüğünüz bir oyun olarak karşımıza çıkan Horse Adventure: Tale of Etria, hikaye tabanlı kurgusuyla oyuncuları kendine çekiyor. Oyunda kaybolan atların gizemini çözmeye çalışıyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda ise karakterinizi ve kullanacağınız atınızı özelleştiriyorsunuz. Bu adımları hızlıca geçtikten sonra ise atınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğreniyor ve maceralara atılıyorsunuz. Oyunda şaşırtıcı olaylar ve farklı hikayeler sizleri bekliyor. Yüzlerce farklı kombinasyonun yer aldığı Horse Adventure: Tale of Etria oyununda çok eğleniyorsunuz.

Oldukça renkli görsellere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Horse Adventure: Tale of Etria, çocukların da severek oynayacağı bir oyundur. Gelişmiş at kontrolleri ve kolay arayüzü ile basitce kavranabilen oyunu sakın kaçırmayın. At oyunlarını seven biriyseniz bu oyun tam size göre de diyebiliriz. Kaybolan atları bulmak için Horse Adventure: Tale of Etria'yı mutlaka denemelisiniz.

Horse Adventure: Tale of Etria oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
UbiSoft Entertainment
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