Ata binmek oldukça eğlenceli bir hobidir. Genellikle şehirde yaşayanların hafta sonlarında yapmak istediği bir aktivite olan ata binmek, maalesef her yerde yapılmıyor. Bulunduğu şehirde at çiftliği olmayan insanlar için Horse Riding Simulator oyunu geliştirilmiş. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Horse Riding Simulator, size gerçekten de ata binme keyfini yaşatacak.

Horse Riding Simulator oyununda farklı renklerde ve farklı cinslerde atlar bulunmakta. Oyuna başlamadan önce atınızı seçmeli ve onu hazırlamalısınız. Atınızı sadece güzelliğine göre değil gücüne göre de seçmenizde fayda var. Çünkü Horse Riding Simulator oyunu sizden sadece ata binmenizi değil atınız ile antrenmanlar yapmanızı da istiyor.

Horse Riding Simulator oyununda atınız ile birlikte antrenmanları yapmaya başlayın ve para kazanın. Yaptığınız antrenman için puan alıyor ve yeni bölümlere geçiyorsunuz. Eğer yeteri kadar puan toplayamasanız aynı oyunu tekrar oynamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden atınızın kontrollerini tam olarak öğrenin ve atınızı siz yönlendirin

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir oyun olan Horse Riding Simulator'u hemen şimdi indirip, oynayın.