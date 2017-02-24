?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımHoş Geldin Android Messages, Güle Güle Google Messenger

Hoş Geldin Android Messages, Güle Güle Google Messenger

Hoş geldin Android Messages, Güle Güle Google Messenger

Google popüler hızlı mesajlaşma uygulaması olan Google Messenger'ı değiştirdiği açıkladı. Google Messenger artık Android Messages olarak yoluna devam edecek.

Sosyal medyanın bir uzvu gibi işleyen hızlı mesajlaşma uygulamaları sürekli yenileniyorlar. Özel ve kendilerine özgü yollardan iletişimi sağlamaya devam ediyorlar. Google hızlı mesajlaşma uygulamalarını kararlı bir altyapıya uydurmaya çalışarak bu uğurda yıllarını harcadı. Neredeyse her iki yılda bir, yeni hızlı mesajlaşma uygulaması tanıtıyor. Şimdi de tüm dünyada kullanılan Google Messenger'ın, bundan böyle Android Messages olarak hizmet vermeye devam edeceğini öğreniyoruz.

Aslında uygulamada dişe dokunur bir değişiklik yapmayan Google, neden böyle bir değişikliğe giderek sadece hizmetin adını değiştirmiş olabilir, pek bilinmiyor. Siz de son derece tanınan ve bilinen bir uygulamanın adını değiştirmenin "yanlış bir strateji" olduğunu düşünenlerdenseniz, inanın yalnız değilsiniz. Ancak bu, gelecekte uygulamanın yeniliklere daha kullanışlı olamayacağı anlamına da gelmiyor.

Google, çok yakında Android Messages uygulamasını tıpkı iMessage benzeri ancak Android ile bütünleşmiş bir uygulama haline getirerek; grup sohbetleri, yüksek kaliteli resim gönderme, dosya paylaşma  ve farklı cihazlarla iletişim yapabilme özellikleriyle donatmayı da düşünmüyor değil.

Google mesajlaşma uygulamalarından Allo'yu da henüz masaüstü için geliştirmeye başlamışken, şirketin benzer uygulamalarının akıbetini çok yakında göreceğiz.

İndir
Android Messages
Android Messages Android için Mesaj Gönderme Uygulaması

İndir6.57 MB
Google Messenger Android
Google Messenger Android Android için Mesaj Gönderme Uygulaması

Google Allo Akıllı Sohbet Uygulaması Masaüstüne Geliyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 24.02.2017

Hoş Geldin Android Messages, Güle Güle Google Messenger İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Emniyetten Çocuklara Uyarı: İnternette Canavarlar Var! Emniyetten Çocuklara Uyarı: İnternette Canavarlar Var! Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukları internetten korumak için bir çalışma başlattı. İnternetin masallara benzetildiği broşürlerde, "İnternet…
Whatsapp Durum Özelliği Nasıl Kullanılır? Whatsapp Durum Özelliği Nasıl Kullanılır?Dünya çapında milyonlarca insan Whatsapp kullanıyor ve uygulama piyasaya çıkmasından bu yana tam 8 yıl geçti. Bizi SMS'den kurtarmak için geliştirilen… Mozilla Firefox Tarayıcı, Kullanışlı Bir Özelliği Test Ediyor Mozilla Firefox Tarayıcı, Kullanışlı Bir Özelliği Test EdiyorFirefox web tarayıcısı açık olan sekmeleri kapatmak yerine, belli bir zamana kurarak tekrar görüntüleme özelliği üzerinde çalışıyor. "Snooze"…
Huawei Watch 2'nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı Google Allo Akıllı Sohbet Uygulaması Masaüstüne Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten