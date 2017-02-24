Hoş geldin Android Messages, Güle Güle Google Messenger

Google popüler hızlı mesajlaşma uygulaması olan Google Messenger'ı değiştirdiği açıkladı. Google Messenger artık Android Messages olarak yoluna devam edecek.

Sosyal medyanın bir uzvu gibi işleyen hızlı mesajlaşma uygulamaları sürekli yenileniyorlar. Özel ve kendilerine özgü yollardan iletişimi sağlamaya devam ediyorlar. Google hızlı mesajlaşma uygulamalarını kararlı bir altyapıya uydurmaya çalışarak bu uğurda yıllarını harcadı. Neredeyse her iki yılda bir, yeni hızlı mesajlaşma uygulaması tanıtıyor. Şimdi de tüm dünyada kullanılan Google Messenger'ın, bundan böyle Android Messages olarak hizmet vermeye devam edeceğini öğreniyoruz.

Aslında uygulamada dişe dokunur bir değişiklik yapmayan Google, neden böyle bir değişikliğe giderek sadece hizmetin adını değiştirmiş olabilir, pek bilinmiyor. Siz de son derece tanınan ve bilinen bir uygulamanın adını değiştirmenin "yanlış bir strateji" olduğunu düşünenlerdenseniz, inanın yalnız değilsiniz. Ancak bu, gelecekte uygulamanın yeniliklere daha kullanışlı olamayacağı anlamına da gelmiyor.

Google, çok yakında Android Messages uygulamasını tıpkı iMessage benzeri ancak Android ile bütünleşmiş bir uygulama haline getirerek; grup sohbetleri, yüksek kaliteli resim gönderme, dosya paylaşma ve farklı cihazlarla iletişim yapabilme özellikleriyle donatmayı da düşünmüyor değil.

Google mesajlaşma uygulamalarından Allo'yu da henüz masaüstü için geliştirmeye başlamışken, şirketin benzer uygulamalarının akıbetini çok yakında göreceğiz.

İndir Android Messages Android için Mesaj Gönderme Uygulaması

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