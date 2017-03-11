Hoşça Kal Windows, 2030 Yılında Dünyayı Google Kontrol Edecek

Eğer yabancı kaynaklı Forum sitelerinde "Google 2030 yılında nasıl olacak?" gibisinden bir sorunun cevabını ararsanız, bulduğunuz cevaplar sizi çok şaşırta bilir. Google, Android işletim sistemi, servisleri, arama motoru ve ileri görüşlü geliştirme laboratuvarlarıyla 2030 yılına kadar alışa geldiğimiz pek çok altyapıyı değiştirecek. Bu noktada Windows tarih olacak.

Google'ın kurucusu Larry Page'e bu soruyu yönetirseniz elbette daha ayakları yere basan, birinci ağızdan, son derece gerçekçi varsayımlar alabilirsiniz. Zaten soran olmuş, siz zahmet etmeyin. Bakın, Larry bu soruya nasıl cevap vermiş.

Page'e göre Google, 2030 yılına kadar bir varoluş farkındalığına sahip yapay zeka teknolojileri tarafından kontrol edilecek. İşletim sistemlerinden enerji kontörlüne kadar her alanda etkili olabilecek. Kendi kendini yönetebilecek, gerekli teknolojik gelişmeleri izleyerek daha alternatif ve kararlı teknolojiler tasarlayabilecek.

Larry Page'e göre 2030 yılında bir kış sabahı uyanan kullanıcılar işe gitmek için bir taksi çağırdıklarında bu aracı Google yapay zekası yönetiyor olacak. İş yerinde kullanacakları tüm bilgisayarlar yeni ve kişiselleştirilebilen, kullanıcısını ve yaptığı işi tanıyan işletim sistemi olan yeni Google yapay zekasına bütünleşmiş yazılımlar olacak.

Öğle yemeği için mola alan kullanıcılar Google servislerine başvurarak "ne yemek isteyebileceklerine" bu bütünleşik ekosistem üzerinden yine Google ile karar verecekler.

Boş zamanlarını nasıl değerlendireceklerine yine Google'dan alabilecekleri önerilerle verimli kılacaklar, dinledikleri müzikleri, seyrettikleri filmleri daha önceden kişiselleştirdikleri ve öğrenebilen yapay zeka ile seçebilecekler.

Kısaca Google tüm dünya ile bütünleşmiş bir "beyin" haline dönüşecek. Ancak bunun iyi mi yoksa kötü bir şey mi olacağını şimdiden düşünmeye başlasak iyi olur. Google'ın bu iyimser sözcüklerinin altında Terminatör filmlerinin acımasız kötü kalpli şirketinin eskizleri varmış gibi geldi bize. Hazır olmakta fayda var çünkü sacede 13 senemiz kaldı.

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