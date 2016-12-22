Hot Wheels: Race Off, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken Hot Wheels arabaların yer aldığı ücretsiz yarış oyunu. Grafiklerin oldukça kaliteli olduğu aynı kalitenin oynanışa da yansıtıldığı çılgın hareketlere imza atabileceğiniz bir yarış oyunundan bahsediyorum.

Klasiklerden egzotik araçlara 20’in üzerinden Hot Wheels araba ve bir o kadar fizik kurallarını hiçe sayabildiğiniz pist içeren oyun, tüm Android telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunuyor. Gaz ve fren dışında bir buton olmadığından tüm cihazlarda rahatlıkla oynanabilen yarış oyununda hem tekil hem de online yarışlara katılabiliyorsunuz. Teke tek kapışmanın heyecan verici olduğunu söylemem gerek bu noktada. Aşılması güç rampalar, benzinin bitme riski ve daha pek çok faktör yarışların sıradan geçmesini engelliyor.

Kazandıkça yeni araba ve pistlerin kilidini açtığınız oyunda upgrade yani yükseltme seçenekleri de mevcut. Tabii ki arabanızın parçalarını yenilemek, yeni araçlarla devam edebilmek için yarışlarda üstün performans sergilemeniz gerekiyor. Ya da parasıyla deyip dilediğiniz arabayla dilediğiniz pistte beklemeden yarışabilirsiniz.