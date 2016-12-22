Hot Wheels: Race Off(iOS)
Hot Wheels arabalarla zorlu yarışlara katılın.
Hot Wheels: Race Off, yediden yetmişe oyuncak araba hastalarının ilgisini çeken Hot Wheels arabaları karşımıza çıkaran kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu. iOS platformunda ücretsiz indirilmeye sunulmasıyla şaşırtan yapımda ister tek başımıza karşımıza yapay zekayı alarak istersek te gerçek bir oyuncuyla teke tek adrenalin yüklü yarışlara katılıyoruz.
20’den fazla Hot Wheels araba, 40’ın üzerinde de fizik kurallarını unutturan zorlu pistler içeren oyunu hem iPhone hem de iPad’inizde keyifle oynayacağınızı düşünüyorum. Single ve multiplayer mod olmak üzere iki yarış seçeneği sunan oyunda mücadeleler pek uzun sürmüyor çünkü her an benzininizin bitme riski var veya tepetaklak gelip yarış dışı kalabiliyorsunuz. Rampalar içeren pistlerde çılgın Hot Wheels arabaları kullanmak çok kolay değil.
Hot Wheels arabalarınızı upgrade edebildiğiniz (yükseltme) ve koleksiyon yapabildiğiniz oyunda gaz ve fren dışında bir kontrol aracınız bulunmuyor. Dolayısıyla bu iki buton oldukça hassas yapıda; dikkatli kullanma gerektiriyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Hutch Games Ltd
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