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Hot Wheels: Race Off
TamindirMobilOyunlarYarışHot Wheels: Race Off - IPhone Ve IPad İçin Çılgın Yarış Oyunu

Hot Wheels: Race Off

(iOS)
Hot Wheels: Race Off İndir Hemen İndir

225 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Hot Wheels: Race Off
Hot Wheels: Race Off
Hot Wheels: Race Off
Hot Wheels: Race Off
Hot Wheels: Race Off

Hot Wheels arabalarla zorlu yarışlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

Hot Wheels: Race Off, yediden yetmişe oyuncak araba hastalarının ilgisini çeken Hot Wheels arabaları karşımıza çıkaran kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu. iOS platformunda ücretsiz indirilmeye sunulmasıyla şaşırtan yapımda ister tek başımıza karşımıza yapay zekayı alarak istersek te gerçek bir oyuncuyla teke tek adrenalin yüklü yarışlara katılıyoruz.

20’den fazla Hot Wheels araba, 40’ın üzerinde de fizik kurallarını unutturan zorlu pistler içeren oyunu hem iPhone hem de iPad’inizde keyifle oynayacağınızı düşünüyorum. Single ve multiplayer mod olmak üzere iki yarış seçeneği sunan oyunda mücadeleler pek uzun sürmüyor çünkü her an benzininizin bitme riski var veya tepetaklak gelip yarış dışı kalabiliyorsunuz. Rampalar içeren pistlerde çılgın Hot Wheels arabaları kullanmak çok kolay değil.

Hot Wheels arabalarınızı upgrade edebildiğiniz (yükseltme) ve koleksiyon yapabildiğiniz oyunda gaz ve fren dışında bir kontrol aracınız bulunmuyor. Dolayısıyla bu iki buton oldukça hassas yapıda; dikkatli kullanma gerektiriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Hutch Games Ltd
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