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Hotspot Shield
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Hotspot Shield

6.3.1 (Windows)
Hotspot Shield İndir Hemen İndir

14.09 MB
Editör Puanı: 5/5
5

271 Kullanıcı: 4.2/5

4.2
Hotspot Shield
Hotspot Shield
Hotspot Shield

Tamamen Ücretsiz Olarak İndirebileceğiniz Bu Proxy Programı ile İnternette Güvenle Dolaşabilirsiniz

Hotspot Shield Artı Yönleri
  • + Özgürce internet kullanımı
  • + Güvenli erişim
  • + Bağlanılan yerleşim konumunu gizleme
Hotspot Shield Eksi Yönleri
  • - Ziyaret edilen sitelerin üst kısmında reklam rahatsız edici olabilir
Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

VPN tabanlı bir yazılım olan Hotspot Shield, ülkemizde internet kullanıcılarının genellikle VPN programı ve yasaklı ve engelli sitelere giriş programı olarak adlandırdıkları yazılımların başında gelmektedir. Hem internet hem de yerel ağlar üzerinde kullanıcıları karşılaşabilecekleri her tür çevrimiçi tehdide karşı koruyan Hotspot Shield, kişisel gizliliği güvence altına almak için IP adresinizi gizler ve internet üzerinde anonim olarak dolaşmanıza olanak sağlar.

Kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan web servislerine, üçüncü parti yazılımlara ve servis sağlayacılara karşı sizi koruyacak olan program, aynı zamanda engelli sitelere girme ve yasaklı sitelere girme konusunda da sizlere yardımcı olacak ve bu sayede internet üzerinde özgürce gezinmenin keyfini çıkarabileceksiniz.

DNS değiştirme işlemi hakkında bilgisi olmayan veya DNS değiştirmekle uğraşmak istemeyen kullanıcılar için de oldukça etkili bir çözüm sunan Hotspot Shield, sahip olduğu basit ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Piyasada yer alan benzeri programlara göre çok daha kullanışlı ve basit olan yazılım ile tek bir tıklama ile internette güvenli ve özgürce dolaşmaya başlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsü altında yer alan güvenlik seçenekleri sayesinde farklı güvenlik seviyelerinden istediğinizi seçmenize olanak sağlayan VPN programı, eviniz dışında herhangi bir kablosuz ağa bağlıyken bile size oldukça güçlü ve etkili bir koruma sağlamaktadır.

Sonuç olarak piyasada yer alan en gelişmiş ve etkili VPN programlarından bir tanesi olan Hotspot Shield, mutlaka bilgisayarlarınız üzerinde yer alması gereken programlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.

Hotspot Shield Özellikleri:

  • HTTPS şifrelemesi ile güvenli web deneyimi
  • Kişisel gizliliğiniz için IP adresi saklama
  • Yasaklı ve erişime engellenmiş sitelere girebilme
  • Wi-Fi bağlantı noktaları üzerinden gelebilecek saldırılara karşı tam koruma
  • Kablosuz ve kablolu bağlantılar için güvenlik
  • Çevrimiçi kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi koruma altına alma

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe Almanca Fransızca ispanyolca Rusça Çince Arapça Farsça vietnamca
Geçen Hafta / Toplam:
12,762 / 9,241,921
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
AnchorFree

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