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Hovercrash
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Hovercrash

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Hovercrash
Hovercrash
Hovercrash
Hovercrash
Hovercrash

Hızlı olmalı ve yüksek puanlara ulaşarak rakiplerinize meydan okumalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 6 dakika önce

Hovercrash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir sonsuz beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici bir atmosferde geçen oyunda engellerden kaçarak yüksek puanlara ulaşıyorsunuz.

Sonsuz koşu oyunlarının hovercraft araçlarına uyarlanmış bir sürümü olarak karşımıza çıkan Hovercrash, etkileyici ortamı ve hızlı araçlarıyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda bir tünel içerisinde ilerliyor ve engellerden kaçarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fütüristik bir kurguya sahip olan oyunda aynı zamanda rakiplerinizi de geride bırakmalısıınz. Yerçekimine meydan okuyan parkurları, son derece bağımlılık yapıcı etkisi ve eğlenceli kurgusuyla Hovercrash mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken hızlı olmak ve engellerden kaçmak. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kimin daha hızlı olduğunu gösterebilirsiniz.

Tek parmak ile kontrol edilen oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Enerjisi oldukça yüksek olan Hovercrash oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer ekstrem sporlardan hoşlanıyorsanız bu oyun hoşunuza gidebilir.

Hovercrash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Kiemura Ltd.
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