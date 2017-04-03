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Hovercrash
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Hovercrash

(iOS)
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68 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Hovercrash
Hovercrash
Hovercrash
Hovercrash
Hovercrash

Rakiplerinizi geride bırakmak için hızlı ve dikkatli olmalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 38 dakika önce

Hovercrash, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir sonsuz yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyun ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Aksiyonu yüksek bir oyun olan Hovercrash, sonsuz bir tünel içerisinde geçen yarış oyunudur. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda engellerden kaçarak tünel içerisinde ilerlemeye ve yüksek puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Fütüristik bir kurguya da sahip olan oyunda çok eğleniyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de üstesinden gelmeye çalıştığınız oyunda farklı araçlar kullanabiliyorsunuz. Tek parmak ile oynanabilen oyunda tek yapmanız gereken hızlı olmak. Eğer yarış oyunlarını seviyorsanız Hovercrash oyununu da beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim.

Çocukların da beğenerek oynayabileceği oyun sürükleyiciliğiyle de ilgi çekiyor. Enerjisi son derece yüksek olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyor ve diğer oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için Hovercrash'ı mutlaka denemelisiniz.

Hovercrash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Kiemura Ltd.
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