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HTC 10 için Android 7.0 Nougat Güncellemesi Geri Döndü

HTC 10 Android Nougat

İki hafta kadar önce HTC, HTC 10 ve One M9 akıllı telefon modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesinin Avrupa’da dağıtımına başlamıştı. Ancak güncellemeyi indiren HTC kullanıcılarından gelen hata raporları sonucunda HTC, beklenmeyen bir teknik hatanın oluştuğunu ve bu sebepten Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımının durdurulduğunu açıkladı.

Son gelişmelere bakılacak olursa HTC bu teknik hatayı giderdi. Güncellemenin dağıtımının durdurulmasından bu yana geçen on günlük sürenin ardından HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına tekrar başlandığı duyuruldu.

Güncellemenin dağıtımı durdurulmadan önce, HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ilk olarak Hong Kong’ta başladı. 2.41.708.3 kod numaralı güncellemenin boyutu 1.23 GB idi. Tüm Avrupa kıtasına dağıtımı daha önce başlayan güncelleme Rusya, Orta Doğu ve Türkiye’de de yayınlanmaya başlamıştı ki o teknik hata sonucu dağıtımı durduruldu.

An itibarı ile hatanın giderildiği duyuruldu ve şimdi birkaç gün içerisinde HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına tekrar başlanması bekleniyor. Bu hafta içinde HTC kullanıcıları cihazlarının Ayarlar > Hakkında bölümünden güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilir.

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Yazar: - 05.02.2017

HTC 10 için Android 7.0 Nougat Güncellemesi Geri Döndü İçin Yorum Yaz

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