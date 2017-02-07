HTC 11'in Teknik Özellikleri Sızdı Ancak Veriler Sahte Olabilir

Geçtiğimiz yıl büyük bir başarıya imza atan HTC 10'un devam modeli olması beklenen HTC 11'in bazı teknik özellikleri internete sızdırıldı. Çinli kaynaklardan gelen veriler etkileyici ancak inanması oldukça zor.

Piyasaya sürdüğü telefonlarla başarılı bir şekilde yoluna devam eden HTC, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü HTC 10 ile adından bolca söz ettirmişti. Bu telefonun ardından gözler HTC 11'e çevrilmişti. Bu sene piyasaya çıkması beklenen telefonun teknik özellikleri ise Çinli kaynaklar üzerinde ortaya çıktı. Çin'in popüler sosyal ağı Weibo'da paylaşılan ekran görüntüsüyle sızan özellikler telefonun işlemcisini, ekranını ve belleğini açığa çıkardı.

Ortaya çıkan ekran görüntüsüne baktığımızda HTC 11'in Snapdragon 835'den gücünü alacağını ve 6 GB RAM'e sahip olacağını görüyoruz. 112 GB depolama alanı ve Sense 9 kullanıcı arayüzüne de sahip olan HTC 11, 1556x2550 pixel boyutlarında QHD ekran kullanıyor olacak. Özellikler kulağa hoş gelse de rakamların absürt olması sızıntının gerçek dışı olma ihtimallerini de akıllara getiriyor. Ayrıca rakamların yanı sıra HTC cephesinden de HTC 11 model adına sahip bir telefon gelmeyeceği aktarılmıştı.

Tüm bunların yanında ekran görüntüsündeki telefonun gerçek olma ihtimali de bulunuyor. Bu noktada yapılacak en doğru şey ise beklemek. Bakalım ilerleyen günlerde karşımıza nasıl bir telefon çıkacak.

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