HTC Bu Yıl Çıkaracağı Akıllı Telefonları Yarı Yarıya Azaltacak

HTC, her yıl amiral gemisi akıllı telefonları ve Desire serisinde bulunan orta segment cihazları arasında değişen pek çok ürün piyasaya sundu. Şirketin aynı seriyi devam ettirmesi beklenirken, piyasaya süreceği akıllı telefonlarda azalmaya gideceği de konuşulmaya başlandı. Söylentiler artmaya başlayınca da HTC artık doğruladı: 2017'de çıkarılacak ürün sayısını yarı yarıya azalacak.

HTC'nin Akıllı Telefonlardan Sorumlu Başkanı Chialin Chang, teknoloji dünyasının önemli haber kaynaklarından Engadget'a verdiği röportajda, şirketin bu yıl 6 ya da 7 telefon çıkaracağını doğruladı. Az önce ifade ettiğimiz gibi, her yıl bir düzineye yakın cihaz piyasaya süren şirket, az ama öz ürün anlayışını benimsemiş gibi görünüyor.

Model çeşitliliğini azaltmak, kaçırılmış fırsatlar doğurabilir gibi yorumların yapılmasına neden oluyor. Ancak Chang'a göre, bu durum şirketin amiral gemilerine daha fazla odaklanabilmesi için iyi bir fırsat. Geçtiğimiz gün duyurdukları HTC U Ultra ve HTC U Play akıllı telefonları da bunun güzel bir örneği diyebiliriz.

Geçen yıl çıkarılan HTC 10'un devamı olan HTC 11'i görüp göremeyeceğimize gelince, Chang bu konuda pek bir şey söylemedi ama adının HTC 11 olmayacağını ifade etti. Bu yüzden gözlerimizi dört açalım, her an HTC 10'un devamı olan "farklı isimde" bir cihaz tanıtılabilir.

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