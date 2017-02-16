HTC, Giriş Seviyesi Akıllı Telefon Pazarından Çıkmayı Planlıyor

Giriş seviyesindeki akıllı telefonlar, şirketlerin fiyatlara duyarlı olan tüketicilerin olduğu pazarlarda gelir elde etmesine yardımcı oluyor. Diğer yandan, henüz gelişmekte olan bu pazar, şirketlerin geniş bir demografik kitleye hitap etmelerine olanak tanıyor. Burada 10-20 dolarlık farkların önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir müşterinin markayı benimsemesine veya vazgeçmesine yardımcı olduğu gibi, o markayla devam etmesi için karar verme sürecinde fark yaratıyor. HTC ise bu fırsatı elinin tersiyle itecek gibi görünüyor.

Son derece rekabetçi bir pazar olan giriş seviyesi telefon piyasası, fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu en ilginç pazar. Şimdilerde HTC'nin bu pazara fazla ilgi duymadığı haberleri geliyor. Şirketin en son açıklanan dördüncü çeyrek raporlarından sonra, HTC'nin akıllı telefonlar ve bağlı cihazlardan sorumlu başkanı Chia-Lin Chang, giriş seviyesi akıllı telefon ticaretinden çıkmayı planladıklarını açıkladı.

Chang bu pazarı, "ultra rekabetçi" ve "karlılık perspektifi az" olarak nitelendiriyor. Bu ilginç bir yaklaşım, çünkü son iki yılda şirketin amiral gemisi telefonları hakkında raporlar kötü geliyor ve orta segmente daha yakın olmayı tercih edeceklerini ifade ediyorlar.

Alanın ne kadar rekabetçi olduğu göz önüne alındığında, HTC'nin kaynaklarını pazarlama ve ileri seviye cihazlarını geliştirmeye odaklamak istemesini anlayabiliyoruz. İlerleyen dönemlerde bir sürpriz olmazsa, HTC'den giriş seviyesi akıllı telefon görmeyeceğiz.

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