HTC, Mobil Cihazlar İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor

Yeni gelen haberlere göre akıllı telefon üreticisi HTC, yeni bir mobil sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor.

Tayvan merkezli HTC adına konuşan Chialin Chang, yeni sanal gerçeklik gözlüğünün, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U Ultra ile uyumlu olacağını söyledi. Detaylara girmeyen Chang, cihazın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini de açıklamadı. Tahminlerimize göre yeni üretilen mobil VR gözlüğü, Samsung Gear VR kadar basit olmayacak. Tek bildiğimiz mobil sanal gerçeklik gözlüğünün, PC tabanlı sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive'dan daha hızlı piyasaya sürüleceği.

Yeni cihaz muhtemelen Samsung Gear VR ve Google Daydream View ile rekabet edecek. Chang, HTC'nin Gear VR ve PC tabanlı sistemler gibi çözümler arasındaki boşluğu doldurmayı planladığını söylüyor. Daydream View'ı destekleyen Google Pixel'i de HTC'nin ürettiği düşünüldüğünde, kendi mobil sanal gerçeklik gözlüğünün çok daha iyi olmasını bekliyoruz.

HTC, 2016 yılında 420 bin Vive sanal gerçeklik gözlüğü sattı ve SuperData'nın açıkladığı verilere göre, 2017'de yaklaşık 1.34 milyon adet satacağını düşünülüyor. Nasıl bir gözlükle karşılaşacağız bilmiyorum, fakat HTC Vive'ı denemiş biri olarak muhteşem bir deneyimin bizi beklediğini hissediyorum.