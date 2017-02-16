HTC, Mobil Cihazlar İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor
Yeni gelen haberlere göre akıllı telefon üreticisi HTC, yeni bir mobil sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor.
Tayvan merkezli HTC adına konuşan Chialin Chang, yeni sanal gerçeklik gözlüğünün, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U Ultra ile uyumlu olacağını söyledi. Detaylara girmeyen Chang, cihazın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini de açıklamadı. Tahminlerimize göre yeni üretilen mobil VR gözlüğü, Samsung Gear VR kadar basit olmayacak. Tek bildiğimiz mobil sanal gerçeklik gözlüğünün, PC tabanlı sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive'dan daha hızlı piyasaya sürüleceği.