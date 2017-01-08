HTC Ocean'in Benzersiz Bir Özelliği Ortaya Çıktı

Geliştirme adı HTC Ocean olan, fakat piyasaya HTC Ultra ve HTC U Play olarak sürülmesi beklenen telefonların merakla beklenen Sense Touch özelliği, resmi açıklamadan günler önce ortaya çıktı.

İlk olarak HTC Ocean olarak duyduğumuz, Tayvanlı üreticinin yeni telefonu daha sonra HTC 11 olarak da anılmıştı. Resmi açıklaması 12 Ocak'ta yapılacak olan yeni telefonların, piyasaya HTC Ultra ve HTC U Play olarak çıkacağı daha önce söylenmişti. Henüz donanımına dair ayrıntılı bilgilere sahip olmadığımız bu telefonların, en heyecan vericiği özelliği olan "sıkma" ya da orijinal adıyla Sense Touch, resmi açıklamadan önce ortaya çıktı.

Daha önce Twitter üzerinden onlarca iddia ortaya atan ve ortaya attığı iddiaların da birçoğu doğru çıkan Evan Blass, yayınladığı yeni video ile muhtemelen HTC'nin duyuru sırasında göstereceği videoyu ortaya çıkardı. Videoda el ele tutuşan bir çiftin, Sense Touch özelliğini kullanmasını görebiliyoruz. Bu özellikle birlikte telefonun sağ ve sol yanı hassas duruma geliyor ve herhangi bir tuşa gereksinim duymadan, burada yapacağınız el hareketleri ile telefonu kontrol edebiliyorsunuz.

Bu teknolojinin gerçekten var olup olmadığını ve bugüne kadar yapılan sızıntıların doğruluğunu, dört gün sonra yapılacak HTC duyurusu ile öğrenebileceğiz. Muhtemelen HTC'nin yeni amiral gemisi olacak bu telefonlar için yayınlanan o video ise şöyle:

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