HTC One A9 Android 7.0 Nougat Güncellemesi 217 Gün Sonra Geldi

HTC’nin iPhone’a benzerliğiyle dikkat çeken akıllı telefonu HTC One A9 için Android 7.0 Nougat güncellemesi nihayet yayınlandı. Operatörden alınma veya Unlocked (SIM kilitsiz) model olması fark etmeksizin Avrupa’daki tüm kullanıcılara OTA ile güncelleme sunuldu.

Tayvanlı şirket, HTC One A9’u resmi olarak tanıttığında güncellemeye ilişkin “Google’ın ilk olarak Nexus cihazlara güncellemeyi sunmasının ardından 15 gün içerisinde yazılım güncellemesi verilecek” sözü vermişti ancak bu gerçekleşmedi. Nexus cihazlar Android 7.0 güncellemesini 2016 yılı Ağustos ayında almıştı. Tam 217 gün sonra Android Nougat güncellemesi One A9’a geldi.

2.17.401.2 sürüm numarasıyla, 1 Şubat 2017 güvenlik yamasını da içeren Android 7.0 güncellemesi, şu an için Avrupa’daki kullanıcılara sunulmuş durumda. Umarız çok geçmeden Türkiye’deki One A9 kullanıcıları da Android’in yeni özelliklerini deneme şansı bulabilir.

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